"Вишневый сад" в Анненкирхе

На сцене Анненкирхе 23 и 24 апреля театр "Кумкуат" покажет зрителям постановку "Вишневый сад".

Нам кажется, что фактурные стены и колонны Анненкирхе, однажды уже горевшие, и теперь восстающие из пепла, как феникс, – метафора цикличности повторяющегося сна, а также прекрасная иллюстрация в прошлом роскошного, а ныне ветшающего поместья Раневской.

говорят создатели спектакля