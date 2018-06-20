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"Вишневый сад" в Анненкирхе
Сегодня, 12:00
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lesjasap

"Вишневый сад" в Анненкирхе

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Два вечера петербуржцы смогут увидеть произведение Чехова в стенах лютеранской церкви.

На сцене Анненкирхе 23 и 24 апреля театр "Кумкуат" покажет зрителям постановку "Вишневый сад".

Нам кажется, что фактурные стены и колонны Анненкирхе, однажды уже горевшие, и теперь восстающие из пепла, как феникс, – метафора цикличности повторяющегося сна, а также прекрасная иллюстрация в прошлом роскошного, а ныне ветшающего поместья Раневской.

говорят создатели спектакля

Режиссером работы выступила Мария Левицкая.

Место проведения: Кирочная,8. Анненкирхе. Билеты: от 400 рублей.

Фото: театр "Кумкуат"

Теги: анненкирхе, вишневый сад, театр кумкуат
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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