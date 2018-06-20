"Вишневый сад" в Анненкирхе

На сцене Анненкирхе 23 и 24 апреля театр "Кумкуат" покажет зрителям постановку "Вишневый сад".
Нам кажется, что фактурные стены и колонны Анненкирхе, однажды уже горевшие, и теперь восстающие из пепла, как феникс, – метафора цикличности повторяющегося сна, а также прекрасная иллюстрация в прошлом роскошного, а ныне ветшающего поместья Раневской.
говорят создатели спектакля
Режиссером работы выступила Мария Левицкая.
Место проведения: Кирочная,8. Анненкирхе. Билеты: от 400 рублей.
Фото: театр "Кумкуат"
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