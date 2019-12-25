"Вишневый сад" Чехова представят петербуржцам в неожиданном прочтении

В процессе работы над спектаклем сложился универсальный ансамбль – танцующие актеры и играющие танцоры.

25 февраля в арт-галерее "Зерно" прошел предпоказ спектакля "Вишневый сад" молодого хореографа-постановщика Анны Тарасовой.

"Вишневый сад" Тарасовой – это пластический спектакль, рассказывающий о разрушении тонкого, одушевленного мира, который еще существовал в конце 19 века. Образ Раневской и Лопахина, главных героев пьесы, собирательный: что-то взято от самого Чехова, а что-то из реальной жизни актеров.

Нестандартность пьесы выражается и в том, что Раневская к концу спектакля оказывается в современном мире. Помимо Раневской и Лопахина на сцене присутствуют еще и мимы, которые дополняют недостающих чеховских героев.

По словам режиссера, на подготовку спектакля ушло немного времени.

В целом, выдумка и сам процесс репетиций – это 2 месяца. Репетировали мы у кого как времени было. Анна Тарасова, режиссер.

Спектакль молодого режиссера собрал в себе профессиональных артистов различных жанров. Есть как драматические актеры, так и танцоры.

У нас сложился универсальный ансамбль – танцующие актеры и танцоры играющие. Вот так мы сошлись. И это было, между прочим, не очень просто. Актерам драматического театра все движения выучить было не просто, но они молодцы. Анна Тарасова, режиссер.

Премьера спектакля состоится 28 февраля в 19:00 в арт-галерее "Зерно". Вход свободный.

Текст, фото: Елена Помогайбина