"Выборгтеплоэнерго" проведет сезонную ремонтную кампанию

Жители могут задать интересующие вопросы, связавшись с компанией по телефону.

С понедельника, 1 июня, в Выборгском районе начнутся профилактические и ремонтные работы на объектах теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

"Выборгтеплоэнерго" перешла на летний режим работы с 25 мая. Котельные поставляют тепло только для нужд горячего водоснабжения. Начиная со следующей недели, работы ожидаются в трёх котельных: одна из них находится в поселке Красный Сокол Каменногорского городского поселения и две – в Выборге по колёсам: Каменная улица, 5 и Песочная улица, 3. Работы продлятся с 3 по 16 июня с 9:00.

Отметим, что котельная, расположенная на Каменной улице, обслуживает дома по южной границе существующей жилой застройки Центрального района, а также по Приморскому шоссе и Приморской улице до Ленинградского шоссе. Котельная на Песочной отвечает за поставку тепла в дома по маршруту: Песочная улица – Гранитно-Карьерная улица – Новокарьерная улица – Хвойная улица – улица Ардашева – Поперечный переулок – Судостроительная улица.

Подробный отключения районных котельных доступен на сайте "Выборгтеплоэнерго". При любых жалобах, связанных с неисправностью теплосетей, жителям необходимо обратиться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.