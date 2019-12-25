"Выборгской ракете" Виталию Петрову исполнилось 36 лет: в интервью ТАСС он рассказал о своих планах на будущее и Формуле-1

Свой день рождения, 8 сентября, гонщик отмечает с семьей в Карелии.

Виталий Петров – обладатель званий "Лучший гонщик России" и "Открытие года". Победитель Кубка "Лада России", Формулы 1600 и Lada Revolution. Бронзовый призер серии Formula 3000 Italy, Euroseries 3000, серии GP2 Asia Series, марафона "24 часа Ле Мана" в классе LMP2, этапа "4 hours of Estoril" Европейской Серии Ле Ман (ELMS). Первый российский пилот в классе F1. Первый россиянин, поднявшийся на подиум "Формулы-1". Первый российский пилот в немецкой кузовной серии DTM.

В преддверии своего дня рождения Виталий Петров рассказал об основных эпизодах своей карьеры в интервью ТАСС.

До наступления кризиса Виталий Петров с молодыми пилотами в SMP Racing, в том числе с новой надеждой российского автоспорта Робертом Шварцманом. С которым, судя по словам Виталия Петрова, они неплохо сработались. Однако, многие начинающие гонщики думают, что они все знают и могут сами.

Никто не собирается учить молодых гонщиков, как нужно нажимать на педаль газа или тормоза, как крутить баранку. Речь идет о маленьких нюансах, которые могут в итоге привести к заветной мечте — попасть туда, куда они хотят: в "Формулу-1" или какие-то другие гонки. Виталий Петров

Сам "выборгская ракета" назвал "Формулу-1" совсем другим миром, где возможностей в 50 раз больше, чем в обыкновенной машине или даже в "Формуле-2". Для него это была работа нон-стоп, потому что если не работать, то другая команда или другой пилот просто прыгнут на ступеньку выше.

Это место, куда попадают не все, а всего лишь 20 пилотов в мире в течение одного года. Выступление в "Формуле-1" дало мне очень многое. Виталий Петров

"Формула-1" скоро приедет в Сочи и Виталий Петров будет комментировать весь этап на "Матч ТВ". Для него роль комментатора – абсолютно новая.

Я, наверное, не смогу так же превосходно, как Алексей Попов, рассказывать что-то на протяжении всей гонки. Но я смогу рассказать гораздо больше с другой точки зрения — как пилоты едут, какие ошибки они допускают, увидеть те нюансы, которые комментаторы не видят. Виталий Петров

На вопрос, изменил ли бы что-то гонщик, будь у него возможность начать карьеру заново, Виталий Петров ответил, что всегда можно сделать что-то лучше. Но, по его мнению, он все сделал правильно и поэтому ни о чем не жалеет.

И моя семья не жалеет, мы много времени посвятили большому автоспорту, выкладывались на 100%, чтобы добиться результатов и побывать там, где мы побывали. Виталий Петров

Piter.TV присоединяется к поздравлениям и желает Виталию Петрову продолжать покорять новые вершины.

Фото: Instagram/ vitalypetrov