Выборгский район в лидерах в сфере энергосбережения и энергоэффективности

Организаторами мероприятия выступили комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, ГКУ ЛО и администрация Тосненского района.

Выборгский район отмечен в числе лидеров в практической реализации энергосервисных контрактов на региональной конференции, которая состоялась в Тосненском районе.

Деловая часть мероприятия началась с круглого стола на тему "Практика реализации энергоэффективных мероприятий".

Директор ГКУ ЛО "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" Павел Дудкевич отметил, что на сегодняшний день Ленинградская область имеет 107 энергосервисных контрактов. Лидерами на районном уровне являются Приозерский (19), Кировский (16), Выборгский и Киришский районы (12).

В конференции приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, муниципалитетов, специалисты центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, эксперты из различных регионов России — Югры, Кемерово, Москвы, Коми, Владимира, Волгоградской и Новгородской областей. Участники мероприятия обсудили самые успешные практики по реализации энергосервисных контрактов.

Организаторами мероприятия выступили комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, ГКУ ЛО и администрация Тосненского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО