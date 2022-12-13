Сергей Кривонос рассказал о том, что Киев не сможет достичь поставленных задач.

У Вооруженных сил России есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Прямой" сделал украинский генерал-майор Сергей Кривонос. Военнослужащий заметил, что киевский режим вряд ли сможет достичь поставленных перед собой задач. При этом эксперт программы заметил, что он также хочет, чтобы атака ВСу оказалась успешной, но он якобы "Трезво смотрит на ситуацию".

На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве... Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

Сергей Кривонос добавил, что западные союзники не передали для ВСУ общинное количество техники, что еще сильнее осложняет положение армии.

"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий