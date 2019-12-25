"Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против британского штамма COVID

Путин поручил проверить эффективность российских противоковидных препаратов относительно новых мутаций вируса.

"Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" против британского штамма COVID. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских противоковидных препаратов относительно новых мутаций вируса.

Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Ранее Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт". По данным эксперта, препарат будут использовать страны, которые не имеют возможности приобрести полноценные вакцины из других стран или самостоятельно их разработать.

Фото: Piter.tv