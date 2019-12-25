"Вектор": коронавирус отягчает ход течения заболеваемости гриппом

Инфекция меняет ход протекания сопутствующей вирусной инфекции.

В "Векторе" заявили, что коронавирус отягчает ход течения заболеваемости гриппом. Такое заявление в пресс-центре ТАСС сделал заместитель руководителя по научной работе НИЦ Роспотребнадзора. Александр Агафонов уточнил, что специалисты провели специальное исследование на лабораторных животных.

Мы промоделировали на лабораторных животных, что, встретившись с сочетанным заболеванием коронавируса и гриппа, можно более тяжело переболеть гриппом, и мы показали у лабораторных животных, что заражаемость происходит в больших количествах. Александр Агафонов, представитель "Вектора"

Напомним, что ковид опасен при заражении им с другими заболеваниями. Инфекция способна менять ход протекания болезни даже в случае с хорошо известными ученым вирусами. При этом стоит напомнить, что в прошлом году COVID-19 практически вытеснил собой эпидемию гриппа.

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