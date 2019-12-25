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В одной из пещер Лаоса нашли летучих мышей с коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2
Сегодня, 11:20
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В одной из пещер Лаоса нашли летучих мышей с коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2

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В теории данный патоген может заразить человека.

Ученые из Института Пастера во Франции и Национального университета Лаоса нашли в одной из пещер Лаоса летучих мышей с коронавирусом, схожим с SARS-CoV-2. По мнению ученых, в теории данный патоген может заразить человека. Статья опубликована в журнале Nature.

На основе этого ученые сделали вывод, что в природе имеются вирусы близкие к COVID-19 в генетическом плане. Такими вирусами инфицированы летучие мыши, живущие в северной части Лаоса, в пещерах, которые богаты известняком.

Ранее мы писали, что генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что коронавирус имеет природное происхождение. 

Фото: pexels 

Теги: летучие мыши, природное происхождение коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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