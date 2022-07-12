Учёные выяснили, как летучие мыши учатся определять, какую добычу можно есть без вреда для здоровья

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) обнаружили, что летучая мышь-ночница, которая, как известно, подслушивает брачные крики лягушек и жаб, чтобы найти свою добычу, учится отличать съедобных лягушек и жаб от несъедобных на основе собственного опыта. Результаты исследования, опубликованные в "Трудах Королевского общества B", являются первым доказательством того, что хищники, подслушивающие добычу, в процессе развития корректируют свои охотничьи сигналы. Для того, чтобы добыть себе пищу, некоторые хищники подслушивают звуки, издаваемые добычей. Летучие лисицы, обитающие от Панамы до Бразилии, являются одними из самых умелых подслушивающих животных в мире. Они реагируют на брачные крики более десятка видов лягушек и жаб, обитающих в их среде обитания. Если летучая лисица услышит крик, она полетит на звук в течение нескольких секунд. Однако, как и в случае с входящими звонками на мобильные телефоны, которые поступают от мошенников, не каждый лягушачий или жабий крик гарантирует безопасную и здоровую трапезу. Если лягушка слишком большая или выделяет токсин, она может представлять опасность для летучей мыши.

Летучая мышь с бахромчатыми губами, Trachops cirrhosus, реагирует на крики лягушки-тунгара, Engystomops pustulosus, которая является одним из её любимых видов добычи. Сначала летучая мышь слышит крик одного самца лягушки-тунгара, издающего сложный звук ("скуление" плюс несколько "хлопков"). Затем летучая мышь слышит какофонию большого хора лягушек-тунгаров, когда множество самцов лягушек-тунгаров одновременно соревнуются в громкости, привлекая самок. Фото: Джозеф Си

Летучие мыши с бахромчатыми губами приспособились к этому риску, выработав собственный идентификатор вызывающего абонента: если они слышат звонок от неприятной на вкус лягушки или жабы, они экономят время и энергию, не отвечая. Но у лягушек и жаб нет автоматических предупреждений о "спаме", как у телефонных звонков, и до сих пор учёные не знали, откуда у летучих мышей с бахромчатыми губами способность различать приятных и неприятных на вкус лягушек.

По-настоящему удивительно, что эти летучие мыши охотятся, используя звуки, издаваемые совершенно другой группой животных, и мы долгое время задавались вопросом, как эти летучие мыши приобретают этот необычный навык. Из предыдущих исследований мы знали, что эти летучие мыши очень умны и могут учиться во время экспериментов, но мы не проверяли, влияет ли их способность к обучению на точность их реакции на звуковые сигналы их естественной добычи. Логан Джеймс, научный сотрудник STRI и ведущий автор исследования

Летучая мышь с бахромчатыми губами, Trachops cirrhosus, слышит, как самец лягушки-тунгары, Engystomops pustulosus, издаёт брачный крик, чтобы привлечь самку. Летучая мышь приближается к кричащей лягушке, но та вовремя замечает её, перестаёт кричать и ныряет, успешно избегая подслушивающего хищника. Исследовательская группа проверила, как отдельные взрослые и молодые летучие мыши, пойманные в дикой природе, реагируют на записи брачных криков 15 местных видов лягушек и жаб. Среди этих видов были лягушки, которые, как известно, съедобны, ядовиты или слишком велики для употребления в пищу.

Во-первых, команда подтвердила результаты предыдущих исследований, показавших, что взрослые летучие мыши сильнее реагируют на вкусных лягушек и жаб, чем на невкусных. Однако, как обнаружила команда, молодые летучие мыши не делали таких различий. В среднем молодые летучие мыши не реагировали на лягушек и жаб по-разному в зависимости от их вкуса. Присмотревшись внимательнее, команда исследователей обнаружила, что молодые особи могут распознавать более крупную добычу по её звукам, как и взрослые особи, но они не могут отличить ядовитые виды. Это указывает на то, что молодые особи, как правило, сначала реагируют на размер тела, но со временем учатся распознавать ядовитые виды.

Мы изучали этот удивительный вид в течение многих лет, и во многих аспектах мы очень хорошо понимаем его поведение. Но это был первый раз, когда мы тестировали молодых летучих мышей. Было так интересно наблюдать, что, как и детям, молодым летучим мышам нужно время и опыт, чтобы отточить свои навыки распознавания. Рейчел Пейдж, научный сотрудник STRI и один из старших авторов исследования

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Это исследование подчёркивает, что развитие и обучение влияют на поведение, связанное с подслушиванием. Это открытие может распространяться не только на летучих мышей, но и на других хищников, которые также ориентируются в сложных сенсорных средах. Ксимена Берналь, научный сотрудник STRI, профессор Университета Пердью и один из старших авторов исследования

Согласно новому анализу, останки, найденные в Большом кургане Вергины, принадлежат не Филиппу II Македонскому.

Фото и видео: Joseph See