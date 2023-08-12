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"Ваша мать – мошенница": аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей

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Мужчину нашли полицейские, он дал признательные показания.

Молодая девушка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы по Крыму. Специалисты уточнили, что злоумышленник смог забрать у 22-летней пострадавшей свыше одного миллиона рублей. Преступником оказался 34-летний местный житель, решивший легким путем добыть денежные средства ради того, чтобы рассчитаться с долгами.  Мужчина позвонил жертве и объяснил, что на ее родственницу написано заявление в полицию. За возможность мирного урегулирования ситуации (спасения матери от уголовной ответственности) аферист потребовал вознаграждение в размере 5 700 американских долларов.

Девушка согласилась и в одном из кафе Симферополя передала ему гонорар. В течение нескольких недель он трижды звонил потерпевшей, требуя различные суммы денег. Лишь при последнем звонке она усомнилась в его намерениях и обратилась в полицию.

пресс-служба МВД по Крыму

По следам преступной деятельности подозреваемый был задержан в Кировском районе. Операция проводилась силами полиции и ФСБ при силовой поддержке спецназа. В результате мужчина сознался в криминальном эпизоде и написал явку с повинной. Он добавил, что все деньги были им потрачены. В настоящее время в его отношении ведется уголовное дело. Россиянину грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф до миллиона рублей.

Неизвестный сообщил о "минировании" электросамокатов Петербурга.


Фото и видео: Telegram / МВД Медиа

Теги: вымогательство, крым, мвд, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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