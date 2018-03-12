"В шоке с ботинком убежал": на Проспекте Просвещения сбили пешехода

При столкновении пострадавший потерял ботинок.

Вечером 12 марта в Выборгском районе Петербурга на дороге водитель сбил пешехода. Пострадавший в шоке убежал.

Сегодня, 12 марта на Проспекте Просвещения, 9 водитель наехал на пешехода, который судя по всему, перебегал дорогу в неположенном месте.

Очевидцы сообщают, что пострадавший после столкновения посидел на земле, после чего схватил свой ботинок и убежал с места ДТП.

В шоке убежал, весь в крови Пишет автор видео

На видео можно заметить, что водитель не расстрелся и начал суетиться, судя по всему, готовился оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, что за несколько часов до этого инцидента на Невском проспекте водитель насмерть сбил пешехода, который также переходил дорогу в неположенном месте.

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург