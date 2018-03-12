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"В шоке с ботинком убежал": на Проспекте Просвещения сбили пешехода

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При столкновении пострадавший потерял ботинок.

Вечером 12 марта в Выборгском районе Петербурга на дороге водитель сбил пешехода. Пострадавший в шоке убежал.

Сегодня, 12 марта на Проспекте Просвещения, 9 водитель наехал на пешехода, который судя по всему, перебегал дорогу в неположенном месте. 

Очевидцы сообщают, что пострадавший после столкновения посидел на земле, после чего схватил свой ботинок и убежал с места ДТП.

В шоке убежал, весь в крови

Пишет автор видео 

На видео можно заметить, что водитель не расстрелся и начал суетиться, судя по всему, готовился оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, что за несколько часов до этого инцидента на Невском проспекте водитель насмерть сбил пешехода, который также переходил дорогу в неположенном месте. 

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , проспект просвещения , север , шок
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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