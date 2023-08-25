Ларри Джонсон оценил ситуацию на СВО.

Москва выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Вооруженные силы Украины, из-за чего киевский режим несет в разы больше потерь, о которых свидетельствуют спутниковые кадры могил и количество новых кладбищ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что показатели в социальных сетях также могут дать оценку потерь ВСУ, как и накладные расходы.

Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит: Украина из-за огромного количества обстрелов несет значительно больше потерь, чем Россия. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт добавил, что мир не увидит того же самого в России.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom