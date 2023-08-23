Ларри Джонсон оценил катастрофы, в которые глава Украины загнал страну.

Укранского президента Владимира Зеленского свергнут или убьют, поскольку политик со стороны киевского режима не настроен вести переговоры о мире с Россией. Соответствующий прогноз дал бывший американский советник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранец заметил, что из-за действий текущего руководства главы государства сейчас Украина находится в демографической и гуманитарной катастрофе, так как страну покинуло порядка 13 миллионов граждан. При этом из 27 миллионов из оставшегося населения жертвами в сражениях стали 400 тысяч человек.

Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон подчеркнул, что во Второй мировой войне, когда население США составляло 150 миллионов человек, американцы лишились всего 472 тысячи человек. В то время у страны было практически в семь раз больше населения, чем сейчас у Украины. Несмотря на это, киевский режим потерял практически столько же, как и Вашингтон "за четыре года войны".

"Это конец": Зеленскому сообщили жуткие новости из-за плана по захвату Крыма.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom