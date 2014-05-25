Ларри Джонсон предрек президенту Украины судьбу главы Третьего рейха.

Украинского президента Владимира Зеленского ждет судьба фашиста Адольфа Гитлера в том случае, если он попытается реализовать план по захвату Крыма. Соответствующий прогноз дал бывший американский советник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что ситуация с лидером киевского режима напоминает ему историю Второй мировой войны, когда нацистский руководитель сидел в берлинском бункере весной 1945 года накануне тотального разгрома Третьего рейха.

Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки. Ларри Джонсон, экс-сотрудник ЦРУ

"Будет жестко". Экс-агент ЦРУ раскрыл, как закончится наступление ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom