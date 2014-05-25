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"Это конец": Зеленскому сообщили жуткие новости из-за плана по захвату Крыма

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Ларри Джонсон предрек президенту Украины судьбу главы Третьего рейха.

Украинского президента  Владимира Зеленского ждет судьба фашиста Адольфа Гитлера в том случае, если он попытается реализовать план по захвату Крыма. Соответствующий прогноз дал бывший американский советник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что ситуация с лидером киевского режима напоминает ему историю Второй мировой войны, когда  нацистский руководитель сидел в берлинском бункере весной 1945 года накануне тотального разгрома Третьего рейха.

Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки.

Ларри Джонсон, экс-сотрудник ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: адольф гитлер, владимир зеленский, вторая мировая война, крым, третий рейх, фашизм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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