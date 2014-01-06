Ларри Джонсон считает, что Киев скоро снова объявит новую волну мобилизации.

Вооруженные силы Украины прекратят свои боевые действия через месяц из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике. Такой прогноз дал бывший американский советник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что армия киевского режима несет настолько серьезные потери, что еще одна волна принудительной мобилизации населения "не за горами". Эксперт добавил, что местных новобранцев сначала требуется обучить, чем бросать снова на российские укрепленные территории. Однако Ларри Джонсон полагает, что у Киева больше нет необходимого вооружения для новых сражений в регионе конфликта.

Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая. Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom