Ларри Джонсон оценил риторику западных СМИ о ситуации с контрнаступлением ВСУ.

Неудачи Вооруженных сил Украины на фронте приведут к отказу коллективного Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче киевского режима в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что власти в Вашингтоне все больше обсуждают поражения киевского режима на поле боя, что, в свою очередь, отбивает желание снабжать Вооруженные силы Украины новым оружием.

Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать. Ларри Джонсон,экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон уверен, что сейчас американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" ВСУ. Теперь все авторы материалов отмечают, что контрнаступление идет не по плану Вашингтона.

Экс-агент ЦРУ Джонсон: продвижение России под Харьковом заставило ВСУ отступать.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner