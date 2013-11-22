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"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ

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Ларри Джонсон оценил риторику западных СМИ о ситуации с контрнаступлением ВСУ.

Неудачи Вооруженных сил Украины на фронте приведут к отказу коллективного Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче киевского режима в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.  Иностранный специалист заметил, что власти в Вашингтоне все больше обсуждают поражения киевского режима на поле боя, что, в свою очередь, отбивает желание снабжать Вооруженные силы Украины новым оружием.

Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать.

Ларри Джонсон,экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон уверен, что сейчас американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" ВСУ. Теперь все авторы материалов отмечают, что контрнаступление идет не по плану Вашингтона.

Экс-агент ЦРУ Джонсон: продвижение России под Харьковом заставило ВСУ отступать.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner

Теги: владимир зеленский, всу, контрнаступление, ларри джонсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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