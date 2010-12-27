В Петербурге в 1,4 тысячи автобусов разместят "умные" видеокамеры

В Петербурге на автобусы установят "умные" видеоустройства.

В Санкт-Петербурге пассажирские автобусы оснастят системой “умного” видеоконтроля. Контракт на установку техники подписали представители Ростеха и ГУП “Пассажиравтотранс”.

Отмечается, что видеонаблюдение будет размещено в 1,4 тысячи транспортных средств. С их помощью общественный транспорт станет безопаснее, а компания-перевозчик сможет отслеживать пассажиропоток.

В комплект техники входят несколько камер, регистратор в водительской кабине и устройства беспроводной передачи данных. В частности, видеооснащение сможет передавать информацию из салона автобусов в дисетчерское отделение организации. Гаджеты также будут способны проводить автоматическую диагностику неисправностей оборудования.

Фото: Telegram/Игорь Албин