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В Петербурге в 1,4 тысячи автобусов разместят "умные" видеокамеры
Сегодня, 15:19
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lesjasap
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В Петербурге в 1,4 тысячи автобусов разместят "умные" видеокамеры

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В Петербурге на автобусы установят "умные" видеоустройства.

В Санкт-Петербурге пассажирские автобусы оснастят системой “умного” видеоконтроля. Контракт на установку техники подписали представители Ростеха и ГУП “Пассажиравтотранс”.
 
Отмечается, что видеонаблюдение будет размещено в 1,4 тысячи транспортных средств. С их помощью общественный транспорт станет безопаснее, а компания-перевозчик сможет отслеживать пассажиропоток. 
 
В комплект техники входят несколько камер, регистратор в  водительской кабине и устройства беспроводной передачи данных. В частности, видеооснащение сможет передавать информацию из салона автобусов в дисетчерское отделение организации. Гаджеты также будут способны проводить автоматическую диагностику неисправностей оборудования. 
 
Фото: Telegram/Игорь Албин
Теги: автобусы , видеокамера , общественный транспорт , пассажиравторанс
Категории: Новости СПб

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