В Высоцке благоустроили набережную

Стоимость работ составила более 21,5 млн рублей.

В Высоцке закончились работы по благоустройству набережной по улице Портовой. Как сообщила пресс-служба районной администрации, работы велись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Подрядчик высадил на территории кусты спиреи, лапчатки, кедровую сосну и ели. Проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, фонари. Также была укреплена береговая зона, оборудована лодочная парковка и бетонный настил.

Также в сквере есть зона с тренажерами для взрослых и 2 детских спортивных комплекса. Любимым местом для фото у горожан и гостей стал арт-объект "Я люблю Высоцк".

Отметим, что стоимость работ составила более 21,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники администрации проверили ход строительства спортивных объектов в Высоцке.

Фото: администрация МО "Выборгский район"