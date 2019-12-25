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В Высоцке благоустроили набережную
Сегодня, 9:19
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Veskathy

В Высоцке благоустроили набережную

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Стоимость работ составила более 21,5 млн рублей.

В Высоцке закончились работы по благоустройству набережной по улице Портовой. Как сообщила пресс-служба районной администрации, работы велись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Подрядчик высадил на территории кусты спиреи, лапчатки, кедровую сосну и ели. Проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, фонари. Также была укреплена береговая зона, оборудована лодочная парковка и бетонный настил.

Также в сквере есть зона с тренажерами для взрослых и 2 детских спортивных комплекса. Любимым местом для фото у горожан и гостей стал арт-объект "Я люблю Высоцк".

Отметим, что стоимость работ составила более 21,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники администрации проверили ход строительства спортивных объектов в Высоцке.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, высоцк, комфортная среда
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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