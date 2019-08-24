Сотрудники администрации проверили ход строительства спортивных объектов в Высоцке

Один из объектов не достроен из-за недобросовестного подрядчика.

27 октября представители власти проверили строительство объектов в Высоцке. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, на месте строительства побывали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин, депутаты областного Законодательного собрания Олег Петров и Михаил Макаров, исполняющий обязанности главы районной администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

Так, один из объектов Высоцке подрядчик не успел достроить до конца года, как было заявлено в контракте. На данный момент с ним расторгнут контракт.

Как сообщил Михаил Москвин, средства, выделенные на строительство спортивного зала, будут внесены в бюджет следующего года.

Достраивать объект будут в следующем году. В настоящее время идет ремонт школьного стадиона. На его строительство было выделено порядка 17 млн рублей, выделены из областного и местного бюджетов.

Ранее мы сообщили о том, что после осенних каникул в школах Выборга пройдут "Дни здоровья".

Фото: администрация МО "Выборгский район"