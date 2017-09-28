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Жителей Тюмени навестил первый снег

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В Тюмене в четверг выпал первый снег.

28 сентября в Тюмени выпал первый снег, из-за неожиданной зимы на дорогах города образовались огромные пробки. Пользователи социальный сетей активно публикуют фотографии и видео происходящего. Instagram сегодня вместил в себя большое количество селфи и видео на фоне пролетающих снежных хлопьев. 

Прогноз на 29 сенября в Тюмени не утешительный. Синоптики обещают обильное выпадение осадков, так что жителям города придется привыкать к зимнему сезону уже на этой неделе.

 

Видео, фото: Instagram julia.fgd, olgavohmianina

 
Теги: новости тюмень , первый снег в тюмени , тюмень
Категории: Новости СПб Новости России

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