Жителей Тюмени навестил первый снег

В Тюмене в четверг выпал первый снег.

28 сентября в Тюмени выпал первый снег, из-за неожиданной зимы на дорогах города образовались огромные пробки. Пользователи социальный сетей активно публикуют фотографии и видео происходящего. Instagram сегодня вместил в себя большое количество селфи и видео на фоне пролетающих снежных хлопьев.

Прогноз на 29 сенября в Тюмени не утешительный. Синоптики обещают обильное выпадение осадков, так что жителям города придется привыкать к зимнему сезону уже на этой неделе.

Видео, фото: Instagram julia.fgd, olgavohmianina