В "Пике" на Сенной протестировали пожарную сигнализацию

Эвакуация специально прошла в нерабочее время, чтобы не мешать посетителям.

Сегодня утром, 30 марта, в петербургском торгово-развлекательном центре "Пик" прошла эвакуация. Персонал вышел на улицу ради проверки пожарной безопасности.

Как сообщили очевидцы, эвакуация началась на улице Ефимова, 2, около 10 часов утра. В одном из магазинов "Фонтанке" подтвердили, что эвакуация была запланированной. В "Пике" проверили работу сигнализации, доступность аварийных выходов и показали сотрудникам, как в случае опасности выводить людей из торгового комплекса.

К 10 часам персонал вернулся в помещение. Эвакуация специально прошла в нерабочее время, чтобы не мешать посетителям.

После пожара в Кемерово к тотальным инспекциям готовятся все торговые центры страны. Поверку инициировала Генпрокуратура, внеплановые визиты наносит МЧС.

Фото: официальный сайт "Пик".