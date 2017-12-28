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В "Пике" на Сенной протестировали пожарную сигнализацию
Сегодня, 12:35
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alexandra08
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В "Пике" на Сенной протестировали пожарную сигнализацию

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Эвакуация специально прошла в нерабочее время, чтобы не мешать посетителям.

Сегодня утром, 30 марта, в петербургском торгово-развлекательном центре "Пик" прошла эвакуация. Персонал вышел на улицу ради проверки пожарной безопасности.

Как сообщили очевидцы, эвакуация началась на улице Ефимова, 2, около 10 часов утра. В одном из магазинов "Фонтанке" подтвердили, что эвакуация была запланированной. В "Пике" проверили работу сигнализации, доступность аварийных выходов и показали сотрудникам, как  в случае опасности выводить  людей из торгового комплекса.

К 10 часам персонал вернулся в помещение. Эвакуация специально прошла в нерабочее время, чтобы не мешать посетителям.

После пожара в Кемерово к тотальным инспекциям готовятся все торговые центры страны. Поверку инициировала Генпрокуратура, внеплановые визиты наносит МЧС.

Фото: официальный сайт "Пик".

Теги: пик на сенной , сенная площадь , эвакуация в трк
Категории: Новости СПб

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