В Петербурге врач поликлиники год получала премию за фальсификацию документов по диспансеризации больных

В Красногвардейском районномсуде признали вину врача, наживавшейся на поддельной медицинской информации.

Как стало известно, в городской поликлинике номер 17 врач занимался подлогом документации по диспансеризации пациентов. О правонарушении сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

По полученным сведениям, женщину признали виновной в серии подделок документации. Ее осудили в рамках статьи за мошенничество с целью хищения чужого имущества. Следствие считает, что петербурженка виновна в 17 эпизодах.

Отмечается, что злоумышленница работала врачом-терапевтом. В период с февраля 2016 по январь 2017 года пользуясь служебным положением, вносила заведомо ложную медицинскую информацию в систему. Она якобы предоставляла услуги диспансеризации нескольким гражданам, хотя на самом деле никаких врачебных мероприятий проведено не было. За эти “проверки” доктор получала премию.

В настоящее время обвиняемая раскаялась и признала свою ответственность. В Красногвардейском суде назначили наказание в виде условного срока на три года с испытательным сроком в два года.