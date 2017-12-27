Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Петербурге врач поликлиники год получала премию за фальсификацию документов по диспансеризации больных
Сегодня, 13:24
0
lesjasap
142

В Петербурге врач поликлиники год получала премию за фальсификацию документов по диспансеризации больных

0
 
 

В Красногвардейском районномсуде признали вину врача, наживавшейся на поддельной медицинской информации.

Как стало известно, в городской поликлинике номер 17 врач занимался подлогом документации по диспансеризации пациентов. О правонарушении сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. 
 
По полученным сведениям, женщину признали виновной в серии подделок документации. Ее осудили в рамках статьи за мошенничество с целью хищения чужого имущества. Следствие считает, что петербурженка виновна в 17 эпизодах. 
 
Отмечается, что злоумышленница работала врачом-терапевтом. В период с февраля 2016 по январь 2017 года пользуясь служебным положением, вносила заведомо ложную медицинскую информацию в систему. Она якобы предоставляла услуги диспансеризации нескольким гражданам, хотя на самом деле никаких врачебных  мероприятий проведено не было. За эти “проверки” доктор получала премию. 
 
В настоящее время обвиняемая раскаялась и признала свою ответственность. В Красногвардейском суде назначили наказание в виде условного срока на три года с испытательным сроком в два года. 
Теги: диспансеризация , мошенничество , подделка документов , премия
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5