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Сборные Англии, Южной Кореи, Коста-Рики и Саудовской Аравии поселятся в Петербурге на ЧМ-2018
Вчера, 18:02
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Butenko
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Сборные Англии, Южной Кореи, Коста-Рики и Саудовской Аравии поселятся в Петербурге на ЧМ-2018

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Все сборные-участницы Чемпионата мира по футболу 2018 года определились со своими базами в России.

На официальном сайте FIFA опубликован полный список городов, которые примут конкретные сборные во время ЧМ-2018. Сразу 4 национальные команды решили на время группового этапа разместиться в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Еще одна сборная поселится в Ленинградской области.

Так, базы в Санкт-Петербурге выбрали Англия, Коста-Рика, Саудовская Аравия и Южная Корея. В областном Рощино разместится национальная команда Хорватии.

Известен и список стадионов, на которых будут тренироваться футболисты мирового уровня. Англичане выбрали стадион "Спартак" в Зеленогорске, саудиты заняли базу в Удельном парке, Коста-Рика - "Олимпиец" в Павловске, а Южная Корея стадион в Ломоносове.

 
Теги: новости спорта , сборные в петербурге , чемпионат мира по футболу , чм 2018
Категории: Новости СПб

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