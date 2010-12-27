Сборные Англии, Южной Кореи, Коста-Рики и Саудовской Аравии поселятся в Петербурге на ЧМ-2018

Все сборные-участницы Чемпионата мира по футболу 2018 года определились со своими базами в России.

На официальном сайте FIFA опубликован полный список городов, которые примут конкретные сборные во время ЧМ-2018. Сразу 4 национальные команды решили на время группового этапа разместиться в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Еще одна сборная поселится в Ленинградской области.

Так, базы в Санкт-Петербурге выбрали Англия, Коста-Рика, Саудовская Аравия и Южная Корея. В областном Рощино разместится национальная команда Хорватии.

Известен и список стадионов, на которых будут тренироваться футболисты мирового уровня. Англичане выбрали стадион "Спартак" в Зеленогорске, саудиты заняли базу в Удельном парке, Коста-Рика - "Олимпиец" в Павловске, а Южная Корея стадион в Ломоносове.