На неделе в Петербурге похолодает до "минус 12"

Синоптики рассказали о погоде на неделе в Санкт-Петербурге. Город ждет серьезное похолодание: больше никакой оттепели.

Петербуржцы, уставшие от колебаний температуры и жидкой грязи на дорогах, могут спокойно выдохнуть. Синоптики рассказали о приличном похолодании, который ждет Северную столицу на этой неделе.

В ближайшие дни температура воздуха будет только опускаться. Как заявили эксперты УГМС по Северо-Западу, до вторника она продержится на уровне -3...-5 градусов. К среде уровень ртутного столба опуститься до -8. Самым морозным днем станет четверг с его -12 градусов по Цельсию. Небольшое потепление эксперты предсказывают на выходных, но и оно не прогреет воздух выше -5 градусов днем.

Что касается осадков, то любители беговых и горных лыж пока что могут сильно не радоваться. Снег в Петербурге будет, но лишь время от времени. Обильных снегопадов и метели эксперты не ожидают. Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге ожидается небольшой снегопад и гололедица.

Фото: Piter.TV