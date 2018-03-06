Следователи разрешили отреставрировать дом Монферрана в Петербурге

Дом Монферрана спасут от разрушения за 20 миллионов рублей.

КГИОП отреставрирует отдельные помещения дома Монферрана в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Ремонт затронет парадные залы по набережной Мойки, 86-88, где сейчас располагаются офисы Главного управления следственного комитета. Подрядчики не остановятся на отделке комнат, а также помогут восстановить первозданный вид лестниц, портала во внутренний дворик, Обеденную и Золотую гостиную. Сейчас объекты временно не используются из-за их неудовлетворительного состояния. Присутствие людей может нанести вред зданию. Пространства не используются сотрудниками ведомства, но после ремонта там планируется устраивать коллегии.

До наших дней дошло несколько ценных интерьеров – жемчужин своего времени, которым бы мы хотели вернуть былую красоту Сергей Макаров, председатель КГИОП

В настоящее время в доме работает руководство представителей СК по Петербургу, а также отделения по особо важным делам, процессуального контроля, кадровое подразделение и материально-технического обеспечения.

На реставрацию залов Комитет выделил 20 миллионов рублей. Особняк давно нуждался в ремонте. Ответственные представители правительства занимаются подготовкой конкурса на проведение работ. ранее из городского бюджета уже было выделено 10 миллионов рублей на разработку чертежей залов.

