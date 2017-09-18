В Петербурге оштрафовали АЗС на 200 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Автозаправку оштрафовали за вредные выбросы.

Автозаправочный комплекс (АЗК) №19 "Киришиавтосервис" оштрафован за вредные выбросы на 200 тысяч рублей после проверки горпрокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

По результатам проверки было усановлено, что с 2017 года из-за заправки в воздух выбрасывался бензол, толуол, керосин, этилбензол, углерод (сажа) и оксид углерода, на что у владельцев АЗК не было специального разрешения от ведомства властей в области охраны окружающей среды.

Прокуратура Красногвардейского района завела административное дело (по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ) в отношении юридического лица, после рассмотрения которого организация выплатила назначенный штраф в размере в 200 тысяч рублей.

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