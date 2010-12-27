В Петербургском метро серьезно пострадали два человека

Женщина упала и получила открытую черепно-мозговую травму.

В минувший понедельник сразу двум жителям Петербурга понадобилась медицинская помощь на территории метрополитена, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В 10:20 утра на станции "Лиговский проспект" серьезно пострадала женщина. У петербурженки начался приступ эпилепсии, в результате чего она упала и сильно ударилась головой. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и доставили пострадавшую в Мариинскую больницу.

Второе ЧП произошло вечером на станции "Крестовский остров", когда мужчина поскользнулся и упал на ступеньках перед входом в подземку. В результате гражданина Беларуси доставили в клинику военно-полевой хирургии ВМС с закрытым переломом локтевого отростка и закрытым переломом правой подвздошной кости.

Также Piter.tv сообщал, что 5 февраля около станции метро "Проспект Ветеранов" появится большая парковка .