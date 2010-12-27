Около станции метро "Проспект Ветеранов" появится большая парковка

Работы запланированы на следующий год.

5 февраля депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, с ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина, сообщил, что на 2019 год запланировано строительство парковки около станции метро "Проспект Ветеранов".

Припарковаться около конечной станции красной ветки не просто, особенно тем, кто приезжает из пригорода и хочет оставить машину около метро. В Смольный и ранее поступали многочисленные просьбы и жалобы от горожан по этому поводу. Беспокоит вопрос и тех ,кто живет в непосредственной близости с метро, так как автомобилисты оставляют свои машины во дворах, что часто создает аварийную или загруженную обстановку.

Вице-губернатор пообещал петербуржцам устранить данную проблему. Строительство парковки уже было одобрено в комитете. Работы начнутся в 2019 году.