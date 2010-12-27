В Петербурге начнут производство высоковольтных выключателей General Electric

Американская корпорация локализует производство в России.

Высоковольтные выключатели с защитой от коротких замыканий начнут производить в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба General Electric. Американская корпорация локализует производство в России.

Производство начнется на предприятии АО ВО "Электроаппарат". Они уже подписали соглашение с "GE", касающееся изготовления высоковольтных колонковых выключателей с напряжением 220, 330 и 500 кВ. Производство планируют запустить уже в этом году. Высоковольтные выключатели входят в состав главного оборудования распределительных устройств. Они защищают подстанции от коротких замыканий и повышают надежность энергосети.

Напомним, что АО ВО "Электроаппарат" входит в число самых крупных производителей аппаратуры для энергопредприятий, тепло- и гидроэлектростанций. Этот завод первым в России выпустил элегазовую высоковольтную аппаратуру.

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