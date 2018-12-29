В СНТ “Электроаппарат” воспламенился частный дом

Это уже не первый случай возгорания в данном СНТ.

В Московском районе Петербурга горел частный дом в СНТ "Электроаппарат". Очевидцы вызвали экстренную службу после того, как заметили клубы дыма, исходящие от здания. Инцидент запечатлен на камеру мобильного телефона

На данный момент от пресс-службы ГУ МЧС известно, что пострадал объект, расположенный на 2 аллее. О происшествии в садовом доме 4 на 5 метров диспетчер узнал в 00.11 ночи. На место было направлено 13 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ликвидация пламени завершилась к двум часам ночи. Сведения о жертвах не поступали.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб