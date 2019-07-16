В ОЭЗ Петербурга построят вторую очередь завода "Электроаппарат" к 2027 году

Производство электротехники в Петербурге увеличат вдвое после расширения завода.

В 2027 году в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" на площадке "Новоорловская" планируется запуск второй очереди завода "Электроаппарат". Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Грицаев в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад".

После ввода новых производственных мощностей выпуск электротехнической продукции увеличится в два раза. Строительство второй очереди запланировано на 2026 год. Для реализации проекта предприятие согласовало с администрацией ОЭЗ выделение дополнительного участка площадью 1,7 гектара.

Решение о расширении производства приняли из-за растущего спроса на продукцию компании. На данный момент предприятие приступило к проектированию объекта и выбору подрядчика для проведения строительных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории ОЭЗ "Парнас" спроектируют инновационный центр за 75 млн рублей.

Фото: Piter.tv