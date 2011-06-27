В Москве задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве

Ирина Волк объяснила, что злоумышленник обманул иностранца.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении мошенническим путем 78 миллионов рублей, принадлежащих иностранному гражданину. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что в мае 2021 года мужичина заключил договор с частным охранным предприятием об оказании услуг по охране и сопровождению материальных ценностей. Далее он передал 50 миллионов рублей, которые необходимо было перевезти в Подмосковье для передачи третьим лицам

Вечером исполнитель позвонил владельцу денег и сообщил, что сотрудники полиции остановили автомобили, на которых осуществлялась транспортировка, изъяли деньги и транспортные средства. По словам звонившего, для их возврата необходимо 13,5 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

После этого введенный в заблуждение потерпевший передал указанную сумму, а злоумышленник перестал выходить с ним на связь. Иностранец долгое время находился за пределами России, поэтому обратился за помощью в МВД только в мае 2023 года. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. В рамках проведения следственных мероприятий специалистами установлено, что за месяц до происшествия потерпевший также воспользовался услугами данного ЧОПа. Тогда мужчина передал для транспортировки 40 миллионов рублей. Однако до места назначения было доставлено лишь 25 миллионов. На текущий момент задержан руководитель охранного предприятия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа