В Москве полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тонн рыбной продукции

Ирина Волк сообщила, что криминальная деятельность велась в Москве, Подмосковье и Тульской области.

Российские правоохранительные органы совместно с ФСБ России, сотрудниками Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Россельхознадхора пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что подозреваемые незаконно покупали, перерабатывали и реализовывали красную икру и рыбу. В том числе речь идет о тех водных ресурсах, которые занесены в Красную книгу.

Оперативники уточнили, что в павильоне одного из торговых центров, расположенных на северо-востоке Москвы полицейские приобрели рыбную продукцию и направили ее на исследование в ФГБНУ "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии". Там эксперты подтвердили, что имеют дело с русским осетром. Рыбная продукция могла быть добыта браконьерским путем, так как необходимые документы о происхождении товара у продавцов отсутствовали. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ

Полиция обнаружила цех, в котором в антисанитарных условиях продукция проходила обработку, а затем фасовалась. Товары, произведенные без соблюдения требований стандартов качества и условий хранения, реализовывался на рынках. пресс-служба МВД РФ

В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по столице, Московской и Тульской областям, использованные злоумышленниками помещения были исключены из электронной системы сертификации. В общей сложности оперативники изъяли у фигурантов расследования свыше пяти тонн рыбы, пяти тонн красной икры.

У жителя Хакасии изъяли 6,5 тыс. пачек сигарет и 3 тыс. бутылок водки без акцизов.

Фото и видео: МВД медиа