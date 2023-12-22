У жителя Хакасии изъяли 6,5 тыс. пачек сигарет и 3 тыс. бутылок водки без акцизов

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Российские правоохранительные органы изъяли в гараже у жителя Черногорска, находящегося в Хакасии, более 6,5 тысяч пачек сигаретной продукции, свыше трех тысяч полулитровых бутылок водки и 60 литров спиртосодержащей жидкости без акцизов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники местной пресс-службы МВД по региону. В полиции уточнили, что общая стоимость незаконного товара составила более полутора миллионов рублей. Согласно предварительным сведениям, мужчина планировал реализовать продукцию внутри субъекта страны. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Изъяты водка и сигареты, не имеющие акцизов. В помещении находилось более 6,5 тыс. пачек сигарет различных наименований, свыше 3 тыс. полулитровых бутылок водки и 60 литров спиртосодержащей жидкости. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа