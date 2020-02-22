Через несколько дней памятник отправят в США.

В субботу, 22 февраля, в Казанском соборе состоялся чин освящения двуглавого орла – основной части памятника солдатам и офицерам Русской Императорской армии, который позднее будет установлен в Лос-Анджелесе (США).

Создатели, а именно "Сочинское представительство Российского Имперского Союза-Ордена" смогли сделать птицу уникальной. Каждое перо было выковано по отдельности, а затем добавлено в общую композицию.

Через несколько дней орел отправится в США, где его установят на пьедестале возле русского православного собора во имя иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

Ранее мы писали, что мемориал воинской славы на Солодухина благоустроят.

Видео: Piter.tv