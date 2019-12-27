Мемориал воинской славы на Солодухина благоустроят

Мемориал воинской славы на улице Солодухина облагородят к 75-летию Великой Победы, сообщили 21 февраля в администрации Гатчинского района.
На данный момент на мемориале ведутся работы по благоустройству территории, уже разобрано старое покрытие и сделана гидроизоляция. Мощение входной зоны к памятнику заменят и выполнят в брусчатке и тротуарной плитке, газоны и бордюры обустроят. Также у памятника установят бортовой камень.
К празднику необходимо восстановить надписи на плитах и облагородить памятник и трибуну.
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Фото: gatchina_gov / Instagram
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