Мемориал воинской славы на Солодухина благоустроят

Работы у памятника уже идут.

Мемориал воинской славы на улице Солодухина облагородят к 75-летию Великой Победы, сообщили 21 февраля в администрации Гатчинского района.

На данный момент на мемориале ведутся работы по благоустройству территории, уже разобрано старое покрытие и сделана гидроизоляция. Мощение входной зоны к памятнику заменят и выполнят в брусчатке и тротуарной плитке, газоны и бордюры обустроят. Также у памятника установят бортовой камень.

К празднику необходимо восстановить надписи на плитах и облагородить памятник и трибуну.

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Фото: gatchina_gov / Instagram