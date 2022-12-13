  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:10
78
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Казани неизвестный попытался поджечь судебный участок

0 0

Полиция разыскивает подозреваемого.

Региональные журналисты рассказали о том, что на территории в Казани неизвестный попытался поджечь здание суда. Преступление попало на записи с камер видеонаблюдения. Известно, что подозреваемый атаковал здание мирового суда, расположенного по улице Габишева примерно в 15 часов дня 13 февраля. В результате инцидента выгорело пластиковое окно, а на месте происшествия очевидцы заяви ли о едком запахе ацетона. Помещение осмотрели правоохранительные органы. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, а также устанавливаются его мотивы.

Неизвестный в черном ночью поджог военкомат в Братске.

Фото и видео: Telegram / BAZA
 

Теги: казань, поджог, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:33

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии