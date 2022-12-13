В Казани неизвестный попытался поджечь судебный участок

Полиция разыскивает подозреваемого.

Региональные журналисты рассказали о том, что на территории в Казани неизвестный попытался поджечь здание суда. Преступление попало на записи с камер видеонаблюдения. Известно, что подозреваемый атаковал здание мирового суда, расположенного по улице Габишева примерно в 15 часов дня 13 февраля. В результате инцидента выгорело пластиковое окно, а на месте происшествия очевидцы заяви ли о едком запахе ацетона. Помещение осмотрели правоохранительные органы. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, а также устанавливаются его мотивы.

Неизвестный в черном ночью поджог военкомат в Братске.

Фото и видео: Telegram / BAZA

