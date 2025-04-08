Снаряд обнаружили в поселке Кубановка.

В Калининградской области специалисты обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Снаряд обнаружили в поселке Кубановка. Ео обезвредили специалисты Невского спасательного центра совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС. Всего за 2025 год обнаружено и вывезено 274 взрывоопасных предмета, в том числе шесть авиабомб.

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Видео: МЧС России