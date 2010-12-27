В Гатчине 74-летний руководитель турклуба изнасиловал 11-летнюю

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении похотливого пенсионера, напавшего на пятиклассницу.

Полиция Гатчинского района Ленобласти поймала пожилого мужчину, который обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы. Следственный комитет начал расследование обстоятельств нападения 74-летнего местного жителя на несовершеннолетнюю девочку.

Оперативники выяснили, что престарелый педофил занимает должность директора спортивно-туристического клуба “Эдельвейс”. Заявление на мужчину написала 37-летняя мать пострадавшей пятиклассницы. По ее сведениям, насильник заманил юную воспитанницу в здании клуба по улице Чкалова под предлогом проведения очередного занятия. Там он совершил развратные действия в отношении жертвы.

Пожилого человека нашли в собственной квартире. Его задержали до выяснения всех обстоятельств дела. Материалы о расследовании переданы в Управление СК.

