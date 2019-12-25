"ВКонтакте" появились виртуальные экскурсии по Исаакиевскому собору

Для прогулки нужно только одно мини-приложение для ПК или смартфона.

"ВКонтакте" появилась виртуальная экскурсии по Исаакиевскому собору в Петербурге. Онлайн-проект разработали при участии городского комитета по культуре, сообщили на официальном сайте комитета.

Отмечается, что с экрана компьютера или смартфона пройтись можно будет не только по уникальным интерьерам, но и по недоступным для обычных посетителей локациям. Для прогулки с дивана достаточно будет мини-приложения "Виртуальные экскурсии", которое работает как на стационарных компьютерах, так и на смартфонах. Ссылка на приложение имеется на сайте комитета.

Также в ведомстве анонсировали создание похожих экскурсий по другим знаковым локациям Петербурга.

Ранее сообщалось, что на онлайн-курсы СПбГУ записались больше десяти тысяч студентов.

Фото: Piter.TV