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На онлайн-курсы СПбГУ записались больше десяти тысяч студентов
Сегодня, 19:40
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На онлайн-курсы СПбГУ записались больше десяти тысяч студентов

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Также электронные курсы запустили другие петербургские вузы.

Две недели назад СПбГУ предоставил свободный доступ к своим электронным образовательным ресурсам. За этот период на онлайн-курсы записали более 10 тыс.студентов со всей России. Об этом сообщила пресс-служба университета. 

На данный момент заявки подали студенты из 45 вузов. 

Пройдя курс СПбГУ, его должны зачесть в своем университете. Представители некоторых образовательных организаций уже дале свое согласие. 

Курсы дистанционного обучения также ввели СПбПУ, Университет ИТМО, СПбГЭУ, НИУ ВШЭ в Петербурге. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что студенты ИТМО получат баллы по физкультуре за прохождение компьютерных игр.

Фото: spbu.ru
Теги: дистанционное обучение, обучение, онлайн-курс, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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