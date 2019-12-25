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Две недели назад СПбГУ предоставил свободный доступ к своим электронным образовательным ресурсам. За этот период на онлайн-курсы записали более 10 тыс.студентов со всей России. Об этом сообщила пресс-служба университета.
На данный момент заявки подали студенты из 45 вузов.
Пройдя курс СПбГУ, его должны зачесть в своем университете. Представители некоторых образовательных организаций уже дале свое согласие.
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Курсы дистанционного обучения также ввели СПбПУ, Университет ИТМО, СПбГЭУ, НИУ ВШЭ в Петербурге.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что студенты ИТМО получат баллы по физкультуре за прохождение компьютерных игр.
Фото: spbu.ru
На онлайн-курсы СПбГУ записались больше десяти тысяч студентов
Также электронные курсы запустили другие петербургские вузы.
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