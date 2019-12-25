На онлайн-курсы СПбГУ записались больше десяти тысяч студентов

Две недели назад СПбГУ предоставил свободный доступ к своим электронным образовательным ресурсам. За этот период на онлайн-курсы записали более 10 тыс.студентов со всей России. Об этом сообщила пресс-служба университета.

На данный момент заявки подали студенты из 45 вузов.

Пройдя курс СПбГУ, его должны зачесть в своем университете. Представители некоторых образовательных организаций уже дале свое согласие.