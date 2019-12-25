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Студенты ИТМО получат баллы по физкультуре за прохождение компьютерных игр
Сегодня, 16:00
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nastya960

Студенты ИТМО получат баллы по физкультуре за прохождение компьютерных игр

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Всех студентов вуза еще 16 марта перевели на дистанционное обучение.

В Петербурге студенты ИТМО получат баллы по физкультуре за победы в компьютерных играх. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Всех студентов вуза еще 16 марта перевели на дистанционное обучение. В режим онлайн перекочевала и физкультура. Студенческий спортивный клуб Университета ИТМО "Кронверкские барсы" предложил на выбор несколько видов онлайн-тренировок. Среди них имеются и киберспортивные состязания.

Студентам предложили участвовать в вебинарах по киберспорту, изучать тактику и стратегию игр. Баллы можно получить за участие в лиге или в еженедельных турнирах.

ИТМО просвещает о коронавирусе с помощью котиков.

Фото: pixabay 

Теги: итмо, киберспорт, физкультура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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