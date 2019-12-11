"ВКонтакте" назвала самые популярные треки 2019 года

Первое место заняла песня "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat.

Социальная сеть "ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM подвели итоги 2019 года и составили рейтинг самых популярных треков и альбомов. Артистом-2019 стал Тима Белорусских. Его песни прослушали более миллиарда раз. Певец также победил в номинации "Альбом-2019" благодаря релизу "Твой первый диск — моя кассета".

Песней-2019 соцсеть признала "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. За ней следуют "Витаминка" Тимы Белорусских и "Девочка-война" HammAli & Navai. В топ-5 также вошли "Зацепила" Артура Пирожкова и "Life" Zivert.

В категории "Выбор пользователей 2019" победил Jah Khalib. Его треки чаще других пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.

Ранее "Яндекс" назвал самых популярных исполнителей 2019 года.

Видео: YouTube / Jah Khalib, Zhara Music, SELF MADE MUSIC, Kaufman Label