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В Турции почти на сутки задержали рейс "ВИМ-Авиа" до Петербурга
Сегодня, 16:20
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Asyaromanenkova
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В Турции почти на сутки задержали рейс "ВИМ-Авиа" до Петербурга

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Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" вновь задерживается. Туристы не могут вылететь из Антальи в Петербург почти сутки.

Пассажиры рейса "ВИМ-Авиа" застряли в турецком аэропорту. Как рассказывают пострадавшие, рейс отложили почти на сутки. Самолёт должен был отправиться в четверг, 31 августа, из Антальи. Однако рейс отложили на шесть вечера пятницы, 1 сентября.

Как сообщает "Фонтанка", пассажиры вернутся домой лишь к десяти часам. В центре информационной поддержки авиакомпании подтвердили данные о переносе рейса. Однако не объяснили, с чем связана задержка самолета.

Этим летом часто появлялась информация о задержке рейсов из Турции и Северной столицы. Ранее Piter.tv сообщал, что "Вим-Авиа" снова задерживает пассажиров в Пулково.

Теги: вим авиа , новости питера , новости спб , рейс из турции
Категории: Новости СПб

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