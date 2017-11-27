"Ураган" вернулся в Петербург после испытаний в Белом море

В скором времени судно передадут в состав ВМФ России.

Новейший ракетный корабль "Ураган" вернулся в Петербург после удачного прохождения испытаний в Белом море. В скором времени судно планируют передать в состав ВМФ России. Об этом сообщают городские СМИ.

В Белом море проверялись все системы, которыми обладает малый ракетный корабль типа 22800 "Ураган". В частности, испытали системы жизнеобеспечения, энергетику и двигательную установку судна. Также произвели пуски ракет по морским и береговым целям. Стоит отметить, что "Ураган" проявил себя наилучшим образом, продемонстрировав отличную мореходность и маневренность.

Отметим, что военно-морской флот России ожидает поставки 18 таких боевых машин. Скорость корабля 30 морских узлов, и он имеет 800 тонн водоизмещения.

Ранее мы публиковали видео спуска на воду малого ракетного корабля "Буря".

Видео: YouTube / Телеканал Звезда