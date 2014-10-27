"Улыбка радуги": по магазину на "Звездной" эксгибиционист бегал со снятыми штанами

Мужчина полтора часа забегал и выбегал из магазина с обнаженными гениталиями.

В Петербурге накануне, 22 сентября, в одном из магазинов "Улыбка радуги" в районе "Звездной" с продавцами магазина случилось совсем не веселое приключение. Мужчина средних лет зашел в магазин и подошел к прилавку парфюмерного отдела.

К клиенту сразу обратилась одна из сотрудниц и спросила его, что он будет брать, на что мужчина неординарно отреагировал. Он ответил женщине, что он любит не брать, а давать и быстро снял с себя штаны, демонстрируя сотруднице "Улыбки радуги" свое достоинство.

Продавщица находилась в шоке от произошедшего и смятение в магазине прервало хихикание обнаженного мужчины, который сразу после инцидента выбежал на улицу.

После этого мужчина без штанов еще полтора часа забегал в магазин, размахивая свои "причиндалом". Эксгибициониста удалось поймать только сотрудникам полиции. Оказалось, что им он уже известен по идентичным случаям, сообщила "Фонтанка".

Фото: anews.com