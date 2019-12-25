"Убийство" Абзеты Стопберг обратило внимание петербуржцев на проблему переезда АБЗ-1

Манекен издалека напоминал человека, и сильно напугал жителей Приморского района.

В Юнтоловском заказнике на одном из деревьев местные жители обнаружили "повешенную" фигуру "АБЗеты СТОпберг" – символа борьбы активистов с переездом токсичного асфальтобетонного завода АБЗ-1 в Конную Лахту. Манекен, висящий в заказнике, издалека очень напоминал обычного человека. Он сильно напугал жителей Приморского района. Инцидент широко обсуждался в социальных сетях.

Люди обратили внимание на эксцентричную инсталляцию, организованную для привлечения внимания петербургских властей и общественности на проблемы с экологией в Приморском районе. Перевоз АБЗ-1 в Конную Лахту из Коломяг может существенно усугубить ситуацию.

Отметим, что "повешенная" "АБЗета" сподвигла петербуржцев на генерацию черного юмора: многие предположили, что экоактивистку довели до суицида некие заинтересованные лица. Поэтому люди шутя выдвигали требования о возбуждении уголовного дела.

"АБЗета СТОПберг" – это не просто манекен, это креативный протестный проект активистов муниципального округа "Лахта-Ольгино", несогласных с решением перенести завод АБЗ-1 в Конную Лахту. Впервые общественность увидела "АБЗету" 3 ноября. Картонная фигура встала в "вечный пикет" в Юнтоловском заказнике, но буквально через сутки ее убрали. В следующий раз активисты расклеили стикеры на улицах в Приморском районе. Ознакомиться с деятельностью "АБЗеты" можно в Instagram.

Перенос АБЗ-1 в Конную Лахту грозит опасностью не только для природы и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), но и для людей, чьи дома находятся в непосредственной близости от предполагаемого места постройки завода.

Жители Конной Лахты даже заказывали экоэкспертизу южной части территории, куда входит участок для завода. Ее проводил центр "ЭКОМ". Исследование показало, что на территории живут птицы и растения из Красной книги, поэтому перенос завода в это место категорически противопоказан – он может навредить флоре и фауне.

Опираясь на данные экспертизы, депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова внесла законопроект о проведении государственной экспертизы в Конной Лахте. Если в итоге будет положительное заключение, то на участке создадут еще одну ООПТ.

Поддержка экологов и депутата Тихоновой может позволить активистам внести коррективы в Генплан и создать "зеленую зону" в Конной Лахте.

Фото: Instagram / abzeta_stopberg