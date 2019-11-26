"Твой бюджет": в Невском районе открыли инклюзивную детскую площадку

В Невском районе открылась инклюзивная детская площадка. Проект победил в конкурсе городских инициатив "Твой бюджет – 2018". Теперь на территории школы №691 дети на колясках смогут играть вместе с другими школьниками.
Здесь разные качели, тренажеры. Все они приспособлены для детей с ограниченными возможностями. Но это не значит, что на них не может заниматься другой ребенок. Абсолютно все дети могут здесь проводить время вместе. Идея этой площадки была именно в этом.
Надия Спиридонова, замглавы администрации Невского района
Воспользоваться площадкой смогут не только ученики этой школы, но и другие жители района. Первой площадку опробовала Маша, она учится во втором классе школы №691.
Мне нравится, что там можно и ехать, и одновременно кольцо хватать. Еще мне очень понравилась карусель. Она специально сделана, что руль крутишь и она сама вся крутится. Очень здорово, да, мне понравилось!
Мария Смычкова, ученица школы №691 Невского района
Стоимость игровой площадки составила 6,2 миллиона рублей. В 2020 году у второго здания школы № 691 планируют построить еще одну инклюзивную площадку.
Фото и видео: Piter.TV
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