"Твой бюджет" подвел первые итоги нового сезона

В Правительстве рассказали о поданных заявках в 2019 году.

Председатель Комитета по финансам Алексей Корабельников рассказал, что Фрунзенский район на данный момент лидирует по поданным заявкам в городской проект "Твой бюджет". В Смольном подвели промежуточные результаты проведения конкурса. К седьмому февраля свои предложения оставили 2057 петербуржцев.

Отметим, что на втором месте активность проявляют жители Невского района. Следом за ним - Красногвардейский. Организаторы конкурса отмечают, что ситуация с количеством поданных заявок может измениться даже в последний день.

Чаще всего авторы проектов заинтересованы в благоустройстве, улучшении качества ЖКХ, транспортных услуг и обеспечение парковками.

Фото: Piter.tv